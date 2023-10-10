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Тренер Пауло Косты заявил, что со стороны Чимаева шёл саботаж подготовки к бою

Тренер Пауло Косты заявил, что со стороны Чимаева шёл саботаж подготовки к бою
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Эрик Альбаррасин, тренер Пауло Косты, рассказал об адаптации своего подопечного в Абу-Даби (ОАЭ), где пройдёт поединок Косты с Хамзатом Чимаевым в рамках UFC 294.

«Мы были вместе в отеле. Мы были на парковке, а они в лобби. Напряжение было реально высоким, потому что вы знаете, что почти произошло, когда они в последний раз виделись на турнире UFC. Знаете, учитывая, что за две недели до этого произошла самая крупная драка в истории ОАЭ, в чём смысл оставлять гостиницу без охраны?

После того как это произошло, нам посреди ночи стали звонить какие-то люди и будить нас. С его стороны произошёл какой-то саботаж, когда он попытался поймать нас на смене часовых поясов. Но в этот раз не сработает, потому что мы приехали сюда раньше, чем в прошлый раз. Коста сейчас холоден и расчётлив. Его внимание откалибровано и переформатировано. Он умнее, чем когда-либо. На этот раз в Абу-Даби мы получим титульный бой», — сказал Альбаррасин MMA Fighting.

Поединок между Костой и Чимаевым пройдёт 21 октября. Вероятно, его победитель станет претендентом на титульный бой. Отметим, что ранее Пауло Коста проводил титульный поединок против Исраэля Адесаньи в 2020 году.

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