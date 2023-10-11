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Источник: Пауло Коста не сможет сразиться в поединке против Хамзата Чимаева

Источник: Пауло Коста не сможет сразиться в поединке против Хамзата Чимаева
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Kanpai Media сообщает, что бразильский боец Пауло Коста не сможет принять участие в бое против непобеждённого Хамзата Чимаева на UFC 294. Причиной тому служит травма руки, из-за которой Косте недавно пришлось пройти операцию. Источник также сообщил, что Мартин Веттори отказался заменить Косту.

Новость пришла от тех же лиц, кто первыми сообщили о том, что австралиец Александр Волкановски заменит травмированного Чарльза Оливейру в бою против Ислама Махачева. Ранее президент промоушна UFC Дана Уайт заявил, что участие Косты находится под большим вопросом.

Бой Косты и Чимаева должен был состояться 21 октября нынешнего года в Абу-Даби.

В общей сложности на счету Косты 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он 14 раз побеждал (11 раз нокаутом), а в двух терпел поражения.

В активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы.

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