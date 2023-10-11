Друг Макгрегора вызвался заменить Косту в бою с Чимаевым на UFC 294

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вызвался выйти на замену бразильцу Пауло Косте, чтобы провести поединок с Хамзатом Чимаевым. Соответствующий пост Дэнис разместил на своей странице в социальных сетях.

«Я свободен на следующей неделе, Дана. Отдай мне Хамзата Чимаева», — написал Диллон.

Напомним, ранее сообщалось, что Коста будто бы не сможет принять участие в бою с Чимаевым. Поединок должен состояться на UFC 294. Официальной информации UFC по этому поводу на данный момент нет. В качестве причины возможной отмены боя Пауло и Хамзата называлась недавно полученная травма бразильца.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC: