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Боксёр Сергей Воробьёв — Никите Цзю: я тебя сломаю

Боксёр Сергей Воробьёв — Никите Цзю: я тебя сломаю
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Российский боксёр Сергей Воробьёв выразил уверенность, что легко победит австралийца с русскими корнями Никиту Цзю. Ранее оба проводили спарринги. Сейчас Воробьёв живёт в Австралии. Сергей отметил, что у Никиты хорошее давление, но он много ошибается.

«Никита Цзю хочет драться со мной? Правда? Если действительно хочешь подраться, то знай, Никита, я тебя сломаю. Это бизнес. Просто бизнес. Мне всё равно где, мне всё равно когда», — приводит слова Воробьёва Fox Sports Australia.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Никита провёл семь боёв, одержав победы в каждом из них. Шесть побед были добыты нокаутом.

Чем отличаются друг от друга братья Тимофей Цзю и Никита Цзю?

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