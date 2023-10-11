Боксёр Сергей Воробьёв — Никите Цзю: я тебя сломаю

Российский боксёр Сергей Воробьёв выразил уверенность, что легко победит австралийца с русскими корнями Никиту Цзю. Ранее оба проводили спарринги. Сейчас Воробьёв живёт в Австралии. Сергей отметил, что у Никиты хорошее давление, но он много ошибается.

«Никита Цзю хочет драться со мной? Правда? Если действительно хочешь подраться, то знай, Никита, я тебя сломаю. Это бизнес. Просто бизнес. Мне всё равно где, мне всё равно когда», — приводит слова Воробьёва Fox Sports Australia.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Никита провёл семь боёв, одержав победы в каждом из них. Шесть побед были добыты нокаутом.

Чем отличаются друг от друга братья Тимофей Цзю и Никита Цзю?