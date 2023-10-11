Чимаев обратился к Дане Уайту насчёт следующего боя в UFC

Известный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев на фоне новостей об отмене своего поединка с бразильцем Пауло Костой на UFC 294 обратился к президенту UFC Дане Уайту. Чимаев заявил, что готов провести бой с любым спортсменом, выступающим в средней весовой категории.

Ранее сообщалось, что Коста выбыл с боя с Чимаевым из-за недавно полученной травмы. В общей сложности на счету Косты 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он 14 раз побеждал (11 раз нокаутом), а в двух терпел поражения. Чимаев в смешанных единоборствах провёл 12 боёв, в каждом из которых он одерживал победы.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто:

Примечательно, что ранее менеджер Чимаева опроверг новость от отмене боя с Костой.