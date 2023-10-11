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Коста сделал первое заявление после новости об отмене боя с Чимаевым

Коста сделал первое заявление после новости об отмене боя с Чимаевым
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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, где впервые высказался на тему отмены своего поединка с Хамзатом Чимаевым на UFC 294. Ранее сообщалось, что Коста был вынужден сняться с боя из-за операции на руке.

«В любом случае я не отказываюсь от этого боя. Позвольте мне сразиться с чёртовым Гурманом Чен Ченом (так Коста называет Чимаева. – Прим. «Чемпионата»). Я здесь, в Абу-Даби», — написал Коста.

В активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он побеждал. Коста в общей сложности провёл 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед (11 раз нокаутом) и потерпел два поражения.

Чимаев устроил стычку с Пауло Костой в тренировочном зале UFC:

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