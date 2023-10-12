Коста отреагировал на отмену боя с Хамзатом Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста прокомментировал отмену поединка с Хамзатом Чимаевым, который должен был состояться в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, ранее стало известно, что Коста болен стафилококковой инфекцией. Бразилец перенёс операцию на локте за три недели до выступления, однако не был допущен врачами. Новым соперником Чимаева стал экс-чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман.

«У меня в локте бактерии стафилококка, и врачи снимают меня с боя», — написал Коста в соцсети Х (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем дивизионе британцу Леону Эдвардсу.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.