Чимаев прокомментировал отмену поединка с Костой

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев прокомментировал отмену поединка с бывшим претендентом на титул Пауло Костой, который должен был состояться в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Этот парень за год наговорил столько дерьма, а теперь слетает как цыплёнок», — написал Чимаев в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, новым соперником Чимаева стал бывший чемпион организации нигериец Камару Усман (20-3). В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем весе (до 77 кг) британцу Леону Эдвардсу.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.