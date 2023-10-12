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Инсайдер: победитель боя Чимаев – Усман сразится за титул UFC

Инсайдер: победитель боя Чимаев – Усман сразится за титул UFC
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Победитель предстоящего поединка в среднем весе (до 84 кг) между Хамзатом Чимаевым (12-0) и Камару Усманом (20-3) сразится за титул организации, сообщил инсайдер Кевин Айоле.

«Дана Уайт сказал мне, что победитель боя Чимаев – Усман получит титульный бой, если обойдётся без травм», — написал Айоле в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, поединок Чимаева и Усмана пройдёт на турнире UFC 294, который состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Изначально соперником Чимаева должен был стать бывший претендент на титул в среднем весе Пауло Коста, однако за десять дней до поединка стало известно, что бразилец болен стафилококковой инфекцией. Врачи не допустили его до выступления.

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