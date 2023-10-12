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Дана Уайт заявил, что победитель боя Чимаев — Усман станет претендентом на титул UFC

Дана Уайт заявил, что победитель боя Чимаев — Усман станет претендентом на титул UFC
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Президент промоушена UFC Дана Уайт рассказал о предстоящем соглавном поединке ивента UFC 294 между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, который накануне заменил Пауло Косту.

«Победитель боя Чимаев — Усман получит следующий титульный бой, если избежит травм и прочего. Кто знает, как они к этому отнесутся, но вы должны подумать, что, если бы бой с Костой состоялся, то Хамзат, вероятно, думал бы только о том, как выйти и победить его. С Усманом и его борьбой, поединок может фактически превратиться в настоящую войну», — сказал Уайт Yahoo Sports.

Напомним, помимо замены Пауло Косты, произошла смена бойца в главном поединке вечера: вместо Чарльза Оливейры Александр Волкановски проведёт свой второй за год поединок против Ислама Махачева.

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