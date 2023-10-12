Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Коста рассказал, как жители Абу-Даби отреагировали на его снятие с боя с Чимаевым

Коста рассказал, как жители Абу-Даби отреагировали на его снятие с боя с Чимаевым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста рассказал, что люди в Абу-Даби (ОАЭ) выразили ему поддержку и принесли подарки. Коста показал, что ему подарили букет цветов, шоколадные конфеты и парфюм. Боец был вынужден сняться с поединка с Хамзатом Чимаевым. Противостояние должно было состояться в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Очень рад получить подарки, поддержку, любовь и уважение от людей Абу-Даби. Это очень много значит для меня и ещё больше мотивирует восстановиться и скорее вернуться в октагон, чтобы показать шоу! Всем большое спасибо», — написал Коста на своей странице в социальных сетях.

Вместо Пауло с Чимаевым будет драться Камару Усман.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:

Материалы по теме
Эксклюзив
Шамиль Рамазанов: Чимаев принял плохое решение, согласившись драться с Усманом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android