Коста рассказал, как жители Абу-Даби отреагировали на его снятие с боя с Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста рассказал, что люди в Абу-Даби (ОАЭ) выразили ему поддержку и принесли подарки. Коста показал, что ему подарили букет цветов, шоколадные конфеты и парфюм. Боец был вынужден сняться с поединка с Хамзатом Чимаевым. Противостояние должно было состояться в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

«Очень рад получить подарки, поддержку, любовь и уважение от людей Абу-Даби. Это очень много значит для меня и ещё больше мотивирует восстановиться и скорее вернуться в октагон, чтобы показать шоу! Всем большое спасибо», — написал Коста на своей странице в социальных сетях.

Вместо Пауло с Чимаевым будет драться Камару Усман.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой: