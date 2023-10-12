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Друг Макгрегора и Логан Пол устроили потасовку перед очным боем

Друг Макгрегора и Логан Пол устроили потасовку перед очным боем
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Известный блогер Логан Пол и боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, устроили перепалку во время конференции. Потасовка началась после того, как Логан что-то бросил в Диллона, а тот сразу же ответил.

Логан Пол и Диллон Дэнис устроили потасовку перед очным боем:

Видео можно посмотреть на канале Misfits Boxing в YouTube.

Напомним, Пол и Дэнис проведут поединок 14 октября в Манчестере (Великобритания). Спортсмены сразятся в рамках боксёрского вечера, который организует британская промоутерская компания Misfits совместно с DAZN. Их бой будет носить статус соглавного события спортивного мероприятия. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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