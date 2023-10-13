Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман впервые высказался о предстоящем бое с Хамзатом Чимаевым на UFC 294

Камару Усман впервые высказался о предстоящем бое с Хамзатом Чимаевым на UFC 294
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 84 кг), нигериец Камару Усман разместил новый пост у себя в социальных сетях, где впервые прокомментировал анонс поединка с известным бойцом ММА Хамзатом Чимаевым. Противостояние состоится на турнире UFC 294, который пройдёт в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Камару выступит вместо бразильца Пауло Косты, который снялся с боя из-за стафилококковой инфекции.

«Давайте делать то, к чему мы привыкли. UFC 294», — написал Усман.

В своём последнем поединке, который прошёл в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем дивизионе, представителю Великобритании Леону Эдвардсу.
Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:

Материалы по теме
Чимаеву не повезло с заменой соперника. Усман может сбить с Хамзата весь хайп
Чимаеву не повезло с заменой соперника. Усман может сбить с Хамзата весь хайп
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android