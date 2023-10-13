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Дрейк сделал ставку в $ 850 на бой Логана Пола и друга Конора Макгрегора

Дрейк сделал ставку в $ 850 на бой Логана Пола и друга Конора Макгрегора
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Канадский рэпер Дрейк, регулярно делающий прогнозы на различные события в мире спорта, поставил $ 850 на предстоящий поединок между блогером-боксёром Логаном Полом и другом Конора Макгрегора, бойцом смешанных единоборств Диллоном Дэнисом.

Дрейк отдал своё предпочтение британцу Логану Полу. В случае прохода ставки канадец выиграет $ 501 тыс. сверх поставленной суммы. Напомним, последней ставкой на единоборства для Дрейка был прогноз на победу Исраэля Адесаньи в титульном бою UFC против Шона Стрикленда. Тогда Дрейк поставил на бывшего чемпиона, новозеландца Адесанью $ 500 тыс. Таким образом, канадец может полностью окупить проигранную ставку и выйти в плюс на $ 1 тыс.

Боксёрский поединок между Полом и Дэнисом состоится 14 октября на О2 Арене в Манчестере, Великобритания. Помимо этого противостояния, в карде вечера также поединок известного блогера KSI и Томми Фьюри, родного брата Тайсона Фьюри.

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