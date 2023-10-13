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Коста ответил Чимаеву после его слов в свой адрес

Коста ответил Чимаеву после его слов в свой адрес
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, где прокомментировал недавние слова Хамзата Чимаева в свой адрес. Бойцы должны были провести поединок друг с другом на турнире UFC 294 21 октября, но Коста снялся из-за травмы. После этого Чимаев заявил следующее: «Этот парень за год наговорил столько дерьма, а теперь слетает как цыплёнок».

«Бог – справедливый судья, я позволю ему рассудить меня и тебя», — написал Пауло.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:

Вместо Косты поединок с Чимаевым проведёт бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 84 кг), нигериец Камару Усман. Ранее он впервые высказался о предстоящем бое.

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