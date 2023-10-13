Махачев ответил, кто более великий: он или Хабиб

Российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории, сравнил себя и своего ментора, бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Кто лучше: я или Хабиб? Считаю, что Хабиб — лучший боец в лёгком весе в истории. Потому что он разрывал всех своих соперников, он не доводил дело до раздельного решения судей или близких боёв. Он просто убивал всех в октагоне, понимаешь? Поэтому он лучший легковес. Но не только из-за боёв, он ещё великий человек, великая личность», — заявил Махачев в интервью TSN.

Ислам Махачев является действующим чемпионом UFC, его следующим соперником станет Александр Волкановски, который заменил перед боем снявшегося Чарльза Оливейру. Бой Махачева и Волкановски пройдёт в рамках UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).