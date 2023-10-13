Волкановски предположил, с какой проблемой столкнётся Усман в бою с Чимаевым

Австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о предстоящем поединке между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом. Он состоится на турнире UFC 294 21 октября. Усман согласился заменить получившего травму бразильца Пауло Косту.

«Безумный кард. Здорово, что я тоже приму участие в этом турнире. Говорят, что победитель этого боя встретится с Шоном Стриклендом. Поединок между Чимаевым и Стриклендом получился бы просто отличным. То же самое могу сказать и о бое между Камару и Стриклендом.

Что касается Чимаева и Усмана, то это будет хороший и интересный бой. Усман здорово защищается против тейкдаунов. Можно ожидать, что противостояние будет проходить в стойке. Это будет отличное зрелище. Должно быть, Хамзат сейчас в более хороших кондициях. Я не знаю о тренировочном лагере Усмана. Вопрос, сможет ли Камару выдержать темп Чимаева. Думаю, для того, кто согласился на коротком уведомлении, выдержать темп Чимаева будет сложно. Не могу дождаться, когда увижу этот бой», — сказал Волкановски на своём канале в YouTube.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: