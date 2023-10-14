Волкановски заявил, что у Усмана будет тяжёлая ночь в бою с Чимаевым

Австралиец Александр Волкановски, который является чемпионом UFC в полулёгком весе, поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом. Бой состоится на турнире UFC 294 21 октября.

«Наверняка оба выложатся на 100%, так как это трехраундовый бой. Я думаю, с темпом Чимаева будет тяжело справиться человеку, который принял бой слишком быстро, после короткого уведомления. Если бензобак Усмана опустеет, если Чимаев будет оказывать мощное давление, то это будет тяжелая ночь для Камару», – сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Напомним, Усман согласился заменить бразильца Пауло Косту, который ранее получил травму и не смог принять участие в поединке с Чимаевым.