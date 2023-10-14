Владимир Хрюнов сделал прогноз на титульный бой Тима Цзю с Мендосой

Известный спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от титульного боксёрского поединка, в котором встретятся встретятся австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю и представитель США Брайан Мендоса.

«Это первый бой Тимофея в качестве полноценного чемпиона WBO. Ожидаю, что Цзю одержит победу нокаутом в седьмом-восьмом раунде», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Цзю и Мендоса поспорят за титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.

На счету Цзю 23 боя, в каждом из которых он побеждал (17 побед были одержаны нокаутом). В активе Мендосы 24 поединка, в которых им было добыто 22 победы (16 — нокаутом). Ещё два раза спортсмен из США потерпел поражение.