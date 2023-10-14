Хрюнов: Тим Цзю вполне может дойти до боя с Канело

Известный спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов выразил мнение, что австралийский боксёр с русскими корнями Тим Цзю может заслужить поединок с абсолютным чемпионом мира, мексиканцем Саулем Альваресом.

«У Тимофея хорошо подобраны промоутеры, его бои уже транслируют в США. Думаю, в будущем вполне возможен бой с Джермеллом Чарло. В прошлом году, когда назначили поединок с Чарло, мы говорили с Костей Цзю и сошлись во мнении, что ещё рано проводить такой бой. Тимофей набирает ход, набирает силу. Думаю, построение его карьеры такое, что он вполне может дойти даже до боя с Канело», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

На счету Цзю 23 боя, в каждом из которых он побеждал (17 побед были одержаны нокаутом).