Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кравцов: Тим Цзю — далеко не папа, он не обладает такими талантами, как Константин

Кравцов: Тим Цзю — далеко не папа, он не обладает такими талантами, как Константин
Комментарии

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов высказался о действующем чемпионе мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийце Тимофее Цзю (23-0, 17 KO).

«Лично моё субъективное мнение, Тим — далеко не папа. Здесь много было сделано правильным поведением самого боксёра. Он не обладает, конечно, такими талантами, как Константин, но в то же время он боксёр очень высокого уровня.

Звание чемпиона мира будет достаточно закономерно, но в то же время в этом весе есть более сильные боксёры. Это опять-таки моё субъективное мнение», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Материалы по теме
Тим Цзю — Брайан Мендоса: наследник Кости защищает свой пояс и Австралию. LIVE
Live
Тим Цзю — Брайан Мендоса: наследник Кости защищает свой пояс и Австралию. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android