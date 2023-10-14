Кравцов: Тим Цзю — далеко не папа, он не обладает такими талантами, как Константин

Глава тренерского совета сборной России Эдуард Кравцов высказался о действующем чемпионе мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийце Тимофее Цзю (23-0, 17 KO).

«Лично моё субъективное мнение, Тим — далеко не папа. Здесь много было сделано правильным поведением самого боксёра. Он не обладает, конечно, такими талантами, как Константин, но в то же время он боксёр очень высокого уровня.

Звание чемпиона мира будет достаточно закономерно, но в то же время в этом весе есть более сильные боксёры. Это опять-таки моё субъективное мнение», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.