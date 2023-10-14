Алискеров: всегда хотел реванша с Чимаевым

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров высказался о потенциальном реванше с Хамзатом Чимаевым.

«Да, хотелось бы, я всегда говорил, реванш хочется, но, опять же, пока никаких предложений нет, у меня свой соперник, свой бой, и зачем в обход этого соперника говорить: «Нет, я с ним буду драться»? — сказал Алискеров в интервью YouTube-каналу IGORKAKDELA.

Икраму Алискерову 30 лет. Россиянин дебютировал в качестве профессионального бойца смешанного стиля в 2012 году и в мае впервые подрался в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса.

На турнире UFC 294 в (Абу-Даби) Алискеров сразится с бразильцем Ворли Алвесом (14-6). Спортсмен выступает в престижнейшей организации мира с 2014 года и провёл в общей сложности 14 боёв, одержав победу в восьми из них.