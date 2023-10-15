Все результаты турнира UFC Fight Night 230

В ночь с 14 на 15 октября проходил турнир по смешанных единоборствам UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе (США). В главном бою сошлись бразилец Эдсон Барбоза и американец Содик Юсуфф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами соревнований.

Эдсон Барбоза победил Содика Юсуффа единогласным решением (49-46, 48-46, 48-46);

Вивиан Араужо победила Дженнифер Майя единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Джонатан Мартинез победил Адриана Янеза техническим нокаутом (Раунд 2, 2:26);

Мишель Перейра победил Андре Петроски техническим нокаутом (Раунд 1, 1:06);

Кристиан Родригес победил Кэмерона Сааймана единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Даррен Элкинс победил Ти-Джей Брауна удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 3, 2:23);

Тайнара Лисбоа победила Равену Оливейру единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Терренс Макинни победил Брендона Маротта техническим нокаутом (Раунд 1, 0:20);

Мелисса Диксон победила Ирину Алексееву единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);

Крис Гутьеррес победил Хэйли Алатэн единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Эмили Дюкот победила Эшли Йодер единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).