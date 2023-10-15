Все результаты турнира UFC Fight Night 230

В ночь с 14 на 15 октября проходил турнир по смешанных единоборствам UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе (США). В главном бою сошлись бразилец Эдсон Барбоза и американец Содик Юсуфф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами соревнований.
Эдсон Барбоза победил Содика Юсуффа единогласным решением (49-46, 48-46, 48-46);
Вивиан Араужо победила Дженнифер Майя единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Джонатан Мартинез победил Адриана Янеза техническим нокаутом (Раунд 2, 2:26);
Мишель Перейра победил Андре Петроски техническим нокаутом (Раунд 1, 1:06);
Кристиан Родригес победил Кэмерона Сааймана единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Даррен Элкинс победил Ти-Джей Брауна удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 3, 2:23);
Тайнара Лисбоа победила Равену Оливейру единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);
Терренс Макинни победил Брендона Маротта техническим нокаутом (Раунд 1, 0:20);
Мелисса Диксон победила Ирину Алексееву единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28);
Крис Гутьеррес победил Хэйли Алатэн единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Эмили Дюкот победила Эшли Йодер единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).