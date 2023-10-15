«Оправдываться не хочу. Мне до фонаря». Поветкин — о критике за слова о Махачеве

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории россиянин Александр Поветкин рассказал, как отреагировал на критику со стороны фанатов Ислама Махачева. В одном из интервью олимпийский чемпион и чемпион мира рассказал, что болеет только за русских и не знает про Махачева.

«Пусть они вызывают что угодно. Честно, я оправдываться не люблю. Я сказал, как сказал. У меня много русских друзей, которые дерутся, а меня конкретно за Махачева спросили. Я знаю, что есть такой боец, но не слежу за ним. Я просто не слежу за ним, вот и всё, а люди какую-то ерунду начинают нести

У меня много друзей, и чеченцы, и азербайджанцы, и дагестанцы, кто в сборной со мной был, я до сих пор общаюсь с ребятами. А тут все начинают на свой лад перекручивать, но я на это внимания не обращаю. Мне до фонаря!», — цитирует Поветкина «Спорт-Экспресс».