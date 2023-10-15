Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 230

В ночь с 14 на 15 октября проходил турнир по смешанных единоборствам UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе (США). В главном бою сошлись бразилец Эдсон Барбоза и американец Содик Юсуфф. Бой, проходивший в полулёгкой весовой категории, закончился победой Барбзы единогласным судейским решением. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теми, кто получил бонусы по итогам соревнований.

Все бойцы, получившие бонус в размере $ 50 тыс

За лучшее выступление вечера награду получили американец Джонатан Мартинес, нокаутировавший своего соотечественника Адриана Янеза, и бразилец Мишель Перейра, также победившего представителя США Андре Петроски нокаутом.

Награду за лучший бой вечера получили Эдсон Барбоза и Содик Юсуфф