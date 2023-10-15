Россия заняла первое общекомандное место на Кубке Европы по боксу

Национальная команда России заняла первое общекомандное место на Кубке Европы по боксу, который проходил в городе Будва (Черногория) с 8 по 14 октября.

Сборная России завоевала четыре золотые награды, которые достались Баиру Батлаеву (до 51 кг), Максиму Кузнецову (до 54 кг), Габилу Мамедову (до 63,5 кг) и Джамбулату Бижамову (до 75 кг). С серебром остались Соян Артыш (до 48 кг) и Вадим Щеблыкин (до 86 кг). Бронзовые награды достались Тархану Идигову (до 67 кг) и Рамазану Ханапиеву (до 92 кг).

Отметим, что российские боксёры на Кубке Европы выступали с флагом и гимном России. Всего в турнире принимали участие 158 спортсменов из разных стран мира.

Напомним, что идея проведения турнира принадлежит главе Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлёву.