Хрюнов — о победе Тима Цзю: в Австралии и во всём мире появилась новая суперзвезда

Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о боксёрском поединке между Тимофеем Цзю и Брайаном Мендосой, в котором разыгрывались титулы WBC и WBO.

«Думаю, сегодня можно зафиксировать тот факт, что в Австралии и во всём мире появилась новая боксёрская суперзвезда. С кем бы не встречался Тимофей Цзю, обязательно будет полный стадион, обязательно будут смотреть во всех странах. Поэтому в будущем у него будут интересные бои и интересные соперники. Можно уже сегодня сказать, что если бы прошёл бой Тимофея с Канело в Австралии, то это было бы очень хорошее дело. Я бы посоветовал промоутерам уже думать про бой между Цзю и Альваресом», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой продлился все 12 раундов и закончился победой Тимофея Цзю согласно единогласному судейскому решению.