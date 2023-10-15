Хрюнов: Тиму Цзю мешало желание закончить бой досрочно

Известный спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов подвёл итоги боя австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю с американцем Брайаном Мендосой.

«Мне бой очень понравился. Думаю, сказалась ответственность, что это был первый поединок в качестве чемпиона мира. Тимофею немного мешало его желание закончить бой досрочно. А так вся Австралия насладилась. Я разговаривал с друзьями оттуда, весь боксёрский мир там очень сильно рад. Один из австралийских друзей сказал: «Спасибо Тимофею, что бой длился все 12 раундов, у нас был накрыт стол, мы сидели всей семьёй, получился хороший вечер», – сказал Владимир Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Тим Цзю одержал победу над Мендосой единогласным судейским решением. Поединок между бойцами продлился все 12 раундов.