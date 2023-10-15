Усман рассказал, как отреагировал на организацию боя с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман прокомментировал организацию поединка с непобеждённым проспектом Хамзатом Чимаевым, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Когда мне позвонили, я только вышел из зала. Очевидно, это моя работа, это то, чем я занимаюсь. Я профессионал.

Итак, я вышел из зала, а затем мне позвонил мой менеджер, и я сразу пришёл в возбуждение. Вас волнует то, что может произойти, будто я имею шанс выиграть в лотерею миллиард долларов. Так что я взволнован.

Я позвонил своим тренерам, и никто меня не отговаривал. Я сказал: «Дайте мне проспаться». На следующий день я проснулся готовым и написал менеджеру: «Давай сделаем это», — приводит слова Усмана TMZ.