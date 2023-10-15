Усман — о Чимаеве: каждый чувствует себя неуязвимым, пока кто-то не ткнёт в пузырь

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман прокомментировал организацию поединка с непобеждённым проспектом Хамзатом Чимаевым, который состоится на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Он очень обученный. Он сильный и большой. У него есть скорость, он умеет бороться, умеет работать в партере и бить. У него есть всё. Но и у меня тоже. В конце концов, все мы люди. Каждый чувствует себя неуязвимым, пока кто-то не ткнёт в пузырь.

Я не думаю о будущем. Передо мной стоит гора, на которую мне предстоит взобраться. Сначала мы пройдём через это, о затем уже будем думать о том, что дальше», — сказал Усман в интервью TMZ.

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