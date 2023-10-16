Махачев: Абдулманап говорил, что после ухода Хабиба я стану чемпионом UFC

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о том, что его тренер Абдулманап Нурмагомедов предсказал его чемпионство в промоушене.

«Я тренируюсь с Хабибом ещё с юного возраста, и мне всегда приходилось нелегко. Но эти раунды помогли мне стать лучше, потому что если тебе тяжело на тренировках, то будет легко в бою. Мой тренер Абдулманап говорил нам, что Хабиб станет чемпионом и когда он завершит карьеру, то Ислам придёт на его место и заберёт пояс», — приводит слова Махачева YouTube-канал UFC.

Напомним, реванш Махачева и Волкановски состоится в ночь с 21 на 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 294.

Первая встреча бойцов прошла на UFC 284 в феврале и завершилась победой Махачева единогласным судейским решением. Волкановски, являющийся действующим чемпионом организации в полулёгком весе (до 65 кг), впервые проиграл в UFC.