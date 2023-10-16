Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пауло Коста рассказал, сколько времени займёт его восстановление

Пауло Коста рассказал, сколько времени займёт его восстановление
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста рассказал о том, когда он будет готов к следующему поединку.

«Спасибо всем поклонникам за проявленную любовь, которая так важна для меня в это тяжёлое время. Спасибо богу, спасибо UFC за то, что предоставил мне всё, что нужно здесь, в Абу-Даби!

Вчерашняя операция прошла успешно. Через шесть недель, надеюсь, буду готов к бою. Благодарен промоушену за оказанную помощь. Спасибо моей команде – я горжусь вами и благодарен за все!» — написал Коста в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что Коста болен стафилококковой инфекцией. Бразилец перенёс операцию на локте за три недели до поединка с Хамзатом Чимаевым, однако не был допущен врачами. Новым соперником Чимаева стал экс-чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман.

Материалы по теме
UFC готова рушить карьеры ветеранов ради денег? Замены Волкановски и Усмана — большой риск
UFC готова рушить карьеры ветеранов ради денег? Замены Волкановски и Усмана — большой риск
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android