Пауло Коста рассказал, сколько времени займёт его восстановление

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста рассказал о том, когда он будет готов к следующему поединку.

«Спасибо всем поклонникам за проявленную любовь, которая так важна для меня в это тяжёлое время. Спасибо богу, спасибо UFC за то, что предоставил мне всё, что нужно здесь, в Абу-Даби!

Вчерашняя операция прошла успешно. Через шесть недель, надеюсь, буду готов к бою. Благодарен промоушену за оказанную помощь. Спасибо моей команде – я горжусь вами и благодарен за все!» — написал Коста в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что Коста болен стафилококковой инфекцией. Бразилец перенёс операцию на локте за три недели до поединка с Хамзатом Чимаевым, однако не был допущен врачами. Новым соперником Чимаева стал экс-чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман.