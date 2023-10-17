Волкановски сказал, когда может состояться его бой с Топурией

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 70 кг) Алекс Волкановски заявил, что его поединок с непобеждённым грузинским претендентом Илией Топурией может состояться на турнире UFC 297, который пройдёт в январе. Об этом австралиец сообщил в подкасте The MMA Hour.

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

В своём последнем бою на UFC on ABC 5 в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.

Ранее Волкановски заявил, что намерен нокаутировать россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).