Корешков рассказал, куда он уйдёт, если Bellator будет закрыт

Бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Андрей Корешков рассказал о своих планах в случае, если промоушен прекратит своё существование.

«Вопрос актуальный, я пока не знаю конкретики, но думаю, что PFL должен оставить меня, так как я вхожу в топ-3 нашего дивизиона. Топовых бойцов они, наверное, постараются забрать. Контракт у меня есть, и меня он устраивает. Главное, чтобы он не изменился в худшую сторону. Тогда я готов драться и в PFL. Сейчас реалии таковы, что у меня хорошая череда из пяти побед, и недавно выиграл у Лоренца Ларкина, закрыв поражение от него. Позиции у меня хорошие и в мировом рейтинге. Заранее забегать не буду, но хочу лишь узнать точные условия, что будет. Даже если всё оборвётся, не думаю, что будут проблемы подписаться в UFC», — приводит слова Корешкова Metaratings.