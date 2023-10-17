«Майк Тайсон — ты предатель». Отец Фьюри — о том, что Тайсон тренирует Нганну

Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, поделился своим мнением о фигуре Майка Тайсона, который готовит бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну к боксёрскому поединку с боксёром-тяжеловесом.

«Майк Тайсон, я поднимусь на вершину, а ты предатель. Я собираюсь сказать ему об этом в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Смотрите, он [Тайсон Фьюри] не сделает ни одного шага назад. Пока надо мной не издеваетесть», — сказал Фьюри-старший в интервью Youtube-каналу Fight Hub TV.

Как можно догататься, Тайсон Фьюри был назван в честь прославленного американского боксёра Майка Тайсона. Бой Фьюри и Нганну пройдёт по правилам бокса и максимально продлится 10 раундов. Поединок состоится 28 октября 2023 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).