Чимаев: все оправдываются, а Усман принимает вызов

Боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории, выразил уважение бывшему чемпиону UFC Камару Усману, заменившего за короткое время до поединка Пауло Косту, с которым изначально у Чимаева был назначен бой.

«Я выйду, чтобы одолеть этого парня. Уважаю, что этот парень за короткий срок до боя согласился на участие. У всех находятся оправдания, но не у Усмана. Многие говорят, а Усман принимает бой.

Нельзя давать прогнозы перед боем, потому что все говорят о том, что они сделают, а в клетке всё складывается иначе», — сказал Чимаев в интервью ESPN US.

Бой между Чимаевым и Усманом состоится в ночь на 22 октября в рамках UFC 294, главным боем которого станет встреча Ислама Махачева и Александра Волкановски.