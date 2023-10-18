TMZ: на Макгрегора не будет заведено уголовное дело по поводу инцидента на матче НБА

Адвокат именитого ирландского бойца Конора Макгрегора Барбара Ланес заявила, что его клиент отныне не подлежит уголовному обвинению из-за инцидента, произошедшего на матче финала НБА минувшем летом.

«После тщательного расследования, включавшего в себя просмотров видеозаписей и опрос свидетелей, власти пришли к выводу, что не стоит заводить уголовное дело против моего клиента. От имени Конора, его семьи и фанатов заявляем, что мы рады, что всё закончилось», — приводит слова Ланес TMZ.

Напомним, инцидент произошёл во время матча четвёртой игры финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Сообщалось, что Макгрегор заперся с девушкой в туалете, где принуждал её к интимным действиям. Ударив ирландского бойца локтем, потерпевшая сумела выбежать из туалета.