Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

TMZ: на Макгрегора не будет заведено уголовное дело по поводу инцидента на матче НБА

TMZ: на Макгрегора не будет заведено уголовное дело по поводу инцидента на матче НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат именитого ирландского бойца Конора Макгрегора Барбара Ланес заявила, что его клиент отныне не подлежит уголовному обвинению из-за инцидента, произошедшего на матче финала НБА минувшем летом.

«После тщательного расследования, включавшего в себя просмотров видеозаписей и опрос свидетелей, власти пришли к выводу, что не стоит заводить уголовное дело против моего клиента. От имени Конора, его семьи и фанатов заявляем, что мы рады, что всё закончилось», — приводит слова Ланес TMZ.

Напомним, инцидент произошёл во время матча четвёртой игры финальной серии НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Сообщалось, что Макгрегор заперся с девушкой в туалете, где принуждал её к интимным действиям. Ударив ирландского бойца локтем, потерпевшая сумела выбежать из туалета.

Материалы по теме
Канело ответил на слова Макгрегора о том, что он нанёс по Мейвезеру больше ударов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android