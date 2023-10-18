«Я на другом уровне». Чимаев рассказал, как проходили его спарринги со Стриклендом

Боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории, рассказал о своих спаррингах с Шоном Стриклендом.

«Я душил и бил Стрикленда. Он – хороший боец, духовитый парень. Если технически нас сравнивать, то я на другом уровне и в борьбе, и в грэпплинге, и в стойке. Но он настоящий боец, будет идти вперёд, как и я. Хочу подраться с ним. Хоть мы с ним и тренировались, у нас в зале не было никаких драк, просто тренировались. Нормальный чувак», — сказал Чимаев во время общения с журналистами.

Напомним, новым соперником Чимаева стал бывший чемпион организации, нигериец Камару Усман (20-3). В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем весе (до 77 кг), британцу Леону Эдвардсу.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.