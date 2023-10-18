Чимаев: Усман похож на меня, но он устаревшая версия, как iPhone 5

Боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории, высказался по поводу своего соперника Камару Усмана.

«О нашем противостоянии говорят с первого дня, как я появился в UFC. «Хамзат – Усман, Хамзат – Усман». Сравнивают наши навыки в борьбе, в стойке.

Усман похож на меня, но он устаревшая версия. Он как iPhone 5, а я iPhone Pro. Этим мы и отличаемся», — сказал Чимаев во время общения с журналистами.

Напомним, новым соперником Чимаева стал бывший чемпион организации нигериец Камару Усман (20-3). В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем весе (до 77 кг) британцу Леону Эдвардсу.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.