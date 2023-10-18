Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев: Усман похож на меня, но он устаревшая версия, как iPhone 5

Чимаев: Усман похож на меня, но он устаревшая версия, как iPhone 5
Аудио-версия:
Комментарии

Боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории, высказался по поводу своего соперника Камару Усмана.

«О нашем противостоянии говорят с первого дня, как я появился в UFC. «Хамзат – Усман, Хамзат – Усман». Сравнивают наши навыки в борьбе, в стойке.

Усман похож на меня, но он устаревшая версия. Он как iPhone 5, а я iPhone Pro. Этим мы и отличаемся», — сказал Чимаев во время общения с журналистами.

Напомним, новым соперником Чимаева стал бывший чемпион организации нигериец Камару Усман (20-3). В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем весе (до 77 кг) британцу Леону Эдвардсу.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Материалы по теме
«Я на другом уровне». Чимаев рассказал, как проходили его спарринги со Стриклендом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android