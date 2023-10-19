Усман ответил на слова Чимаева, заявившего, что он дерётся с ним из-за денег

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман ответил на слова Хамзата Чимаева, заявившего, что он согласился драться с ним на коротком уведомлении из-за денег.

«Как вы считаете, у меня есть деньги? Что ж… Дело определённо не в деньгах. Я просил об этом бое… изначально, когда он был в моём весе. Однако не уложился в вес, не знаю, сколько раз…

Мне всё равно, это одна из тех ситуаций, когда ты пытаешься ухватиться за возможность, хочешь прочувствовать это. Когда я ждал боя, люди говорили: «С кем он дерётся? Он уже дрался с этим парнем дважды, трижды», — сказал Усман на пресс-конференции.

Камару Усману 36 лет. Нигериец завоевал титул UFC в 2019 году и провёл пять защит, после чего проиграл нокаутом британцу Леону Эдвардсу.