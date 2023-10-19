Магомед Гаджиясулов сделал прогноз на реванш Махачева с Волкановски

Боец UFC, победитель Претендентской серии Даны Уайта Магомед Гаджиясулов высказался по поводу предстоящего титульного поединка между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски.

«Я планирую посмотреть. Это большой турнир, как его пропустить. Махачеву точно не будет легко, на мой взгляд. Волкановски дал ему очень тяжёлый первый бой, и, насколько я знаю, он постоянно в зале и очень много тренируется. Думаю, он был в нормальной форме, когда принимал бой. Будет тяжело, но Ислам победит единогласным решением», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Бой между россиянином и австралийцем будет реваншем. Их первый поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для Махачева это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Он одержал победу единогласным решением судей.