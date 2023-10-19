Магомед Гаджиясулов раскрыл сумму гонорара по контракту с UFC

Российский боец смешанных единоборств Магомед Гаджиясулов, победивший в своём первом поединке в рамках промоушена UFC Хосе Медину, поделился сведениями о гонораре, который он будет получать в крупнейшей организации смешанных единоборств.

«У меня стандартный контракт, который дают почти всем новичкам. Буду получать по нему $ 10 тыс. за выход и $ 10 тыс. за победу», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Отметим, что поединок против Хосе Медины состоялся 3 октября на Претендентской серии Даны Уайта, по итогу которой Гаджиясулов стал победителем. На счету российского бойца 14 поединков на профессиональной арене, во всех ему удалось отпраздновать победу, восемь раз — досрочно.