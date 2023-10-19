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Российский боец Гаджиясулов: не знаю, почему Анкалаеву не отдали титул

Российский боец Гаджиясулов: не знаю, почему Анкалаеву не отдали титул
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Российский боец смешанных единоборств, победитель Претендентской серии Даны Уайта Магомед Гаджиясулов поделился мнением о титульном поединке Магомеда Анкалаева с Яном Блаховичем. Бой состоялся на UFC 282 в декабре 2022 года.

«С Магой хорошо знаком, часто тренировались вместе. У него же был шанс получить пояс в бою с Блаховичем, и, думаю, он сделал для этого всё возможное. Не знаю, почему ему тогда не отдали титул, но у него будет ещё возможность», — сказал Гаджиясулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Отметим, что Анкалаеву предстоит провести свой очередной бой 21 октября в рамках UFC 294. Соперником российского мастера смешанных единоборств станет бразилец Джонни Уокер.

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