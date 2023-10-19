Камару Усман рассказал, в какой форме он находится перед боем с Хамзатом Чимаевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), нигериец Камару Усман рассказал о своей форме перед поединком с Хамзатом Чимаевым.

«Я в отличной форме. Кто-то что-то говорит, постит в интернете, доктора начинают волноваться. Но я в хорошей форме, что покажу в субботу. Хамзат в хорошей форме. Он умеет бить, хорош в грэпплинге. Как сказал Шон Стрикленд, тут речь идёт о моём характере против его характера.

Хамзат считает свою борьбу лучше? Это не матч по борьбе, а поединок ММА. Я могу быть не лучшим ударником или грэпплером, но могу побить его», — сказал Усман на пресс-конференции.

Хамзату Чимаеву 29 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые выступил в UFC. В своём предыдущем бою, состоявшемся на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года, Чимаев досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Камару Усману 36 лет. Нигериец завоевал титул UFC в 2019 году и провёл пять защит, после чего проиграл нокаутом британцу Леону Эдвардсу.