Уайт — о турнире UFC 294: надеюсь, мы затмим бой Нганну и Фьюри

Президент UFC Дана Уайт выразил надежду по поводу предстоящего турнира UFC 294, который состоится в ближайшие выходные в Абу-Даби.

«Я надеюсь, что мы затмим бой Нганну и Фьюри. У нас тут лучшие бойцы в своих весовых категориях», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Основной кард UFC 294:

Ислам Махачев – Александр Волкановски (чемпионский бой в лёгком весе);

Камару Усман — Хамзат Чимаев (средний вес);

Магомед Анкалаев — Джонни Уокер (полутяжёлый вес);

Икрам Алискеров — Варлей Алвес (средний вес);

Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров (легчайший вес).

Предварительный кард:

Тим Эллиотт — Мухаммад Мокаев (наилегчайший вес);

Мохаммад Яхья — Тревор Пик (лёгкий вес);

Джавид Башарат — Виктор Генри (легчайший вес);

Абу Азайтар — Седрик Дюма (средний вес);

Майк Бриден — Аншул Джубли (лёгкий вес);

Натаниэль Вуд — Мухаммад Наимов (полулёгкий вес);

Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей (женский минимальный вес);

Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва (средний вес).