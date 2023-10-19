Уайт — о турнире UFC 294: надеюсь, мы затмим бой Нганну и Фьюри

Президент UFC Дана Уайт выразил надежду по поводу предстоящего турнира UFC 294, который состоится в ближайшие выходные в Абу-Даби.
«Я надеюсь, что мы затмим бой Нганну и Фьюри. У нас тут лучшие бойцы в своих весовых категориях», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Основной кард UFC 294:
Ислам Махачев – Александр Волкановски (чемпионский бой в лёгком весе);
Камару Усман — Хамзат Чимаев (средний вес);
Магомед Анкалаев — Джонни Уокер (полутяжёлый вес);
Икрам Алискеров — Варлей Алвес (средний вес);
Саид Нурмагомедов — Муин Гафуров (легчайший вес).
Предварительный кард:
Тим Эллиотт — Мухаммад Мокаев (наилегчайший вес);
Мохаммад Яхья — Тревор Пик (лёгкий вес);
Джавид Башарат — Виктор Генри (легчайший вес);
Абу Азайтар — Седрик Дюма (средний вес);
Майк Бриден — Аншул Джубли (лёгкий вес);
Натаниэль Вуд — Мухаммад Наимов (полулёгкий вес);
Виктория Дудакова — Джин Ю Фрей (женский минимальный вес);
Шарабутдин Магомедов – Бруно Силва (средний вес).