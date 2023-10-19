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Махачев и Волкановски и Чимаев с Усманом провели дуэль взглядов перед боем на UFC 294

Махачев и Волкановски и Чимаев с Усманом провели дуэль взглядов перед боем на UFC 294
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски, являющийся обладателем титула промоушена в полулёгкой весовой категории, провели дуэль взглядов. 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ, они проведут очный поединок. Противостояние состоится на турнире UFC 294. Также стердаун провели Хамзат Чимаев и Камару Усман, которые выступят в соглавном бою вечера.

Видео доступно на на канале UFC Russia в "Телеграме". Права на видео принадлежат UFC.

Отметим, что поединок Махачева и Волкановски станет реваншем. В первом их бою, который состоялся на UFC 284, победу единогласным решением судей добыл российский спортсмен. Эксперты и некоторые бойцы тогда были не согласны с таким решением, призывая UFC организовать повторный бой. После поражения в бою против Махачева Волкановски провёл бой минувшим летом против мексиканца Яира Родригеса. Австралиец одержал победу нокаутом.

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