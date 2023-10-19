Снявшийся с боя с Чимаевым Коста привёл последнюю информацию о травме руки

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал последние новости о своей травме руки. Из-за неё он был вынужден сняться с поединка с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 294.

«Сегодня посещал врачей. Травма заживает быстрее, чем обычно. Ещё неделя — и полностью заживёт», — написал Коста.

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Фото: Из личного архива Пауло Косты

Вместо Пауло с Чимаевым будет драться Камару Усман.

В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с представителем США Люком Рокхолдом. Противостояние продлилось максимальное количество раундов и завершилось победой Пауло единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Эта победа стала для бразильского бойца первой после двух поражений.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой: