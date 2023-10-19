Камару Усман отреагировал на слух о травме колена перед боем с Хамзатом Чимаевым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг), нигериец Камару Усман прокомментировал слухи, согласно которым он получил травму незадолго до поединка с Хамзатом Чимаевым на UFC 294. Во время тренировки с Джастином Гэджи Камару внезапно прервал занятие. После этого пошёл слух, будто Усман получил травму.

«Да как вообще кто-то мог услышать, что я сказал на сцене перед тысячами людей в торговом центре? Вы были рядом с нами там. Как вы могли услышать, что я говорил? Глупо, просто тупо. Если у меня болит колено, зачем мне работать на лапах? Боже мой. Люди верят всему, что бы ни было опубликовано в Интернете. Чему угодно, просто чему угодно. Кто бы это ни был, хватит. Хватит кликбейтить. Со мной все в порядке», — сказал Усман на своём канале в YouTube.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу: