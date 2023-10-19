Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев – Усману перед боем на UFC 294: ты слишком стар и не моего уровня

Чимаев – Усману перед боем на UFC 294: ты слишком стар и не моего уровня
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с Камару Усманом. Он состоится на турнире UFC 294.

«Ты хороший боец, но ты не моего уровня. Ты не можешь меня ничему научить, ты слишком стар для этого. Будь тренером в тренажёрном зале. Для твоего здоровья это было бы полезнее», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Напомним, изначально Чимаев должен был драться с бразильцем Пауло Костой, но тот снялся из-за травмы руки.
Чимаев дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые выступил в UFC. В своём предыдущем бою, который прошёл на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года, Хамзат досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Усман завоевал титул UFC в 2019 году и провёл пять защит, после чего проиграл нокаутом британцу Леону Эдвардсу.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу:

Материалы по теме
Пресс-конференция UFC 294: Махачев ругался с Волкановски, Чимаев задавил Усмана. LIVE
Live
Пресс-конференция UFC 294: Махачев ругался с Волкановски, Чимаев задавил Усмана. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android