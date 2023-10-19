Чимаев – Усману перед боем на UFC 294: ты слишком стар и не моего уровня

Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке с Камару Усманом. Он состоится на турнире UFC 294.

«Ты хороший боец, но ты не моего уровня. Ты не можешь меня ничему научить, ты слишком стар для этого. Будь тренером в тренажёрном зале. Для твоего здоровья это было бы полезнее», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

Напомним, изначально Чимаев должен был драться с бразильцем Пауло Костой, но тот снялся из-за травмы руки.

Чимаев дебютировал как профессионал в 2018 году и уже в июле 2020-го впервые выступил в UFC. В своём предыдущем бою, который прошёл на турнире UFC 279 в сентябре 2022 года, Хамзат досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

Усман завоевал титул UFC в 2019 году и провёл пять защит, после чего проиграл нокаутом британцу Леону Эдвардсу.

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