Чимаев рассказал, чем его удивили Махачев, Волкановски и Усман

Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев принял участие в пресс-конференции перед поединком с Камару Усманом на турнире UFC 294. Один из журналистов поинтересовался у Чимаева, с кем он всё время переписывается в телефоне.

«Я переписываюсь со своим братом. Отправляю ему фотки. Даже не знаю, эти парни (указывает на Александра Волкановски, Ислама Махачева и Камару Усмана. — прим. «Чемпионата»), я их раньше встречал, они очень много говорили. Много трештока. А сейчас они молчат. Просто удивительно», — сказал Чимаев.

UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Изначально Чимаев должен был драться с бразильцем Пауло Костой, но тот снялся из-за травмы.

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу: